Lecce-Inter 1-2, vittoria al cardiopalma! Dumfries fa godere i nerazzurri

Termina sul punteggio di 1-2 Lecce-Inter, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Ci pensa un gol di Denzel Dumfries all’ultimo secondo a dare i tre punti ai nerazzurri! Ecco quanto successo allo stadio Via del Mare, dopo il primo tempo conclusosi 0-1. (vedi articolo).

GODURIA FINALE – Apertura di secondo tempo amara per l’Inter, con i padroni di casa che trovano la rete del pareggio pochi minuti dopo il rientro in campo. Di Francesco lancia Ceesay sulla corsa, il neo-arrivato si presenta davanti ad Handanovic e con un tiro preciso deposita nell’angolino la palla dell’1-1. A questo punto i nerazzurri reagiscono, anche con diversi cambi che portano la squadra ad avere una certa trazione offensiva. La più grande occasione passa dalla testa di Denzel Dumfries che a uno dei primi palloni toccati colpisce il palo. Poi sale in cattedra Falcone, che con una serie di parate ferma i tentativi degli attaccanti dell’Inter. Nel finale ci prova la squadra di Simone Inzaghi e la rete decisiva arriva al 94′: calcio d’angolo di Federico Dimarco, sponda e Dumfries sbuca dal nulla ribadendo in rete il gol dell’1-2 finale di Lecce-Inter!

Lecce-Inter, il risultato finale della prima giornata di Serie A

Lecce-Inter 1-2. Gol: Lukaku al 2′, Ceesay al 48′. Dumfries al 90’+4