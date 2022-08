Lecce-Inter 0-1 al 45′: riecco Big Rom Lukaku! Arbitraggio discutibile

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Lecce-Inter, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Via del Mare, con la rete lampo di Romelu Lukaku e un arbitraggio decisamente discutibile. Specialmente nella scelta dei cartellini.

RIECCO BIG ROM! – Bastano solo e soltanto due minuti a Romelu Lukaku per inaugurare il suo ritorno in Serie A con un gol. Bel cross di Federico Dimarco dalla sinistra sul secondo palo, sponda di Matteo Darmian e per il belga è un gioco da ragazzi ribadire in rete di testa la rete dello 0-1 che apre Lecce-Inter. da posizione favorevole. Brutte notizie per Marco Baroni al 21′, costretto al primo cambio della partita. Non ce la fa, infatti, Cetin (già in dubbio prima della gara), al suo posto entra Blin. La partita scorre con diversi assalti dell’Interalla porta di Falcone, senza tuttavia successo. Nervosismo poco prima del 40′, quando nella stessa azione Hjulmand entra sulla caviglia di Calhanoglu e subito dopo Baschirotto su quella di Lautaro Martinez che necessita di cure mediche. Ovviamente, niente rosso per nessuno dei due, nonostante un check al VAR. L’unico sussulto del Leccesi registra attorno al 40′, un tentativo di Strefezza controllato però da Samir Handanovic. Termina così 0-1 il primo tempo della gara al Via del Mare.

Lecce-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Lecce-Inter 0-1. Gol: Lukaku al 2′