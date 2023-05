Leao, dubbio Pioli per Milan-Inter: da escludere un’opzione! − Sky

Leao è il vero e unico dubbio di Pioli per Milan-Inter. Il portoghese è in ritiro con la propria squadra dopo l’allenamento mattutino. Sicuramente un’ipotesi è da escludere

UNA COSA CERTA − Dubbio Rafael Leao per il Milan in occasione di Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Come riporta Beppe Di Stefano, in collegamento da Milano per Sky Sport, sicuramente è da escludere il suo impiego dal primo minuto! O sarà convocato ma andrà in panchina oppure si siederà in tribuna. Al suo posto, dal primo minuto Alexis Saelemaekers. Comunque per la decisione definitiva si aspetterà il faccia a faccia tra staff tecnico e staff medico.