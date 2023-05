Inter-Milan, Champions League: no al secondary ticketing! La nota

L’Inter ha avvisato i tifosi in merito ai biglietti per il derby di ritorno di Champions League contro il Milan. Il club contro le truffe e le speculazioni del secondary ticketing

COMUNICATO − “Il Club ricorda che l’unico canale ufficiale per acquistare i biglietti è stato e sarà Inter.it e sconsiglia pertanto di affidarsi a siti di secondary ticketing, annunci tra privati e siti di compravendita in quanto non garantiscono la validità dei tagliandi offerti. I biglietti elettronici, in quanto tali, sono di facile duplicazione ed è probabile subire truffe. Il divieto di cambio del nominativo dell’utilizzatore dei biglietti, acquistati dopo la fase di conferma posto, è stato deciso proprio per contrastare eventuali fenomeni speculativi. I controlli ai Gate di ingresso, inoltre, saranno particolarmente accurati il giorno partita (col Milan in Champions League, ndr).

FC Internazionale Milano, pur consapevole che la stragrande maggioranza dei propri tifosi ha acquistato i biglietti per poter assistere all’evento dell’anno, non è rimasta indifferente alla presenza di alcuni annunci di rivendita di biglietti a prezzo maggiorato. Spesso si tratta di truffe, con biglietti PDF rivenduti più volte, ma in ogni caso sono state messe in atto azioni concrete di contrasto alla speculazione (“bagarinaggio”). La rivendita, quando riscontrata, rappresenta una violazione dei termini e condizioni di acquisto.

I biglietti proposti sui siti di annunci e compravendita tra privati saranno annullati e rimborsati. Inoltre, se appurata la rivendita da parte di un abbonato, sarà sospesa la possibilità di rinnovare il proprio posto per la stagione 23-24 oppure il tesseramento Inter Club, a seconda dei casi”.

Fonte: Inter.it