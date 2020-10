Lazio-Inter, Vidal si candida per una maglia! Lautaro Martinez dal 1′ – Sky

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Lazio-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la terza giornata di Serie A. Andrea Paventi – intervenuto in diretta nel corso di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – fa il punto sulle idee di Conte, che conferma Sensi sulla trequarti mentre in attacco sceglie Lautaro Martinez. Vidal sta meglio e potrebbe giocarsi una maglia

SCELTE – Lazio-Inter è la partita in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio Olimpico. Secondo Andrea Paventi, Antonio Conte sceglie Stefano Sensi e non Christian Eriksen mentre Arturo Vidal sta meglio: «Alexis Sanchez sta benissimo, lui vorrebbe giocare ma in questo momento è avanti Lautaro Martinez. Contro la Lazio non dovrebbe cambiare tanto Antonio Conte. In difesa Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Achraf Hakimi e Ashley Young confermati sulle corsie esterne mentre in mezzo rientra Nicolò Barella con Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini che si giocano una maglia con Vidal che sta molto meglio e potrebbe recuperare. Sensi confermato sulla trequarti alle spalle di Lautaro e Romelu Lukaku».