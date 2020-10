Lazio-Inter, problemi in difesa per Inzaghi: il programma...

Lazio-Inter, problemi in difesa per Inzaghi: il programma della vigilia

Domenica alle 15 si giocherà Lazio-Inter. Simone Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni nella sfida contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte. Ecco le ultime sui nostri prossimi avversari

ULTIME – Il dubbio principale di Simone Inzaghi in vista di Lazio-Inter riguarda la difesa dove il partente Bastos si gioca una maglia da titolare con Parolo visti gli infortuni di Luiz Felipe e Radu. Sicuri di una maglia da titolare Acerbi e Patric. In attacco out Correa fermato da un problema alla schiena ne riscaldamento della sfida infrasettimanale contro l’Atalanta. Toccherà quindi a Caicedo fare coppia con Immobile.

PROGRAMMA – Il programma della Lazio di Inzaghi prevede la classica conferenza stampa della vigilia alle 15 per il tecnico dei biancocelesti e l’allenamento di rifinitura subito dopo.