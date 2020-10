Inter, Asamoah può rescindere il contratto. Nainggolan-Cagliari al bivio – Sky

L’Inter, in attesa di ufficializzare l’acquisto di Darmian (vedi articolo), prova a definire la cessione di Nainggolan. Secondo Luca Marchetti – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – il Cagliari non è d’accordo su un aspetto. Intanto Asamoah può rescindere (vedi articolo)

ULTIMI GIORNI – L’Inter negli ultimi giorni di calciomercato prova a definire le ultime operazioni. Luca Marchetti fa il punto: «Offerta dell’Inter per Marcos Alonso? No, intanto perché Dalbert ancora non è uscito. Poi perché doveva essere un’opportunità da cogliere molto importante e inoltre perché l’Inter sta parlando ancora con Darmian e parlerà con il Cagliari per la cessione di Nainggolan. L’Inter valuta il belga 10 milioni di euro, il Cagliari non è d’accordo con questa valutazione. Avendo fatto un bel sacrificio per prendere Godin, sul discorso di Nainggolan il Cagliari dice “io posso anche prendermi tutto l’ingaggio di Nainggolan, ma non voglio tirar fuori altri soldi, al massimo posso fare lo scambio con un giovane. La posizione del Cagliari è questa. Quindi, a tre giorni dalla chiusura del mercato, o l’Inter accetta le condizioni del Cagliari o il Cagliari quelle dell’Inter. Altrimenti l’affare non si fa. Asamoah, a prescindere dagli accordi, potrebbe rescindere entro la fine del mercato per andare dove vuole. Il prestito con diritto di riscatto di Dalbert è fissato a 12 milioni di euro, farà le visite nelle prossime ore».