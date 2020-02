Lazio-Inter 2-1, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Lazio-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1. Questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020.

RIMONTATI – L’Inter butta via con un pessimo secondo tempo il preziosissimo vantaggio di Ashley Young, si fa ribaltare della Lazio e perde partita e testa della classifica. Non c’era serata peggiore per buttare via un risultato così, perché ora la Juventus va a +3 e anche i biancocelesti sono sopra. Questo il tabellino di Lazio-Inter.

LAZIO-INTER 2-1 – IL TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (80′ Cataldi), Luis Alberto, Jony (63′ Lazzari); Immobile, Caicedo (63′ Correa).

In panchina: Guerrieri, Proto, Patric, J. Lukaku, Bastos, Parolo, André Anderson, Adekanye, Vavro.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter (3-5-2): Padelli; Godin (86′ Sanchez), de Vrij, Skriniar; Candreva (76′ Moses), Vecino, Brozovic (77′ Eriksen), Barella, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Stankovic, Berni, Ranocchia, Borja Valero, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi, Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze (Alassio – Costanzo; Pasqua; VAR Mazzoleni; A. VAR Vivenzi)

Gol: 44′ Young (I), 50′ rig. Immobile, 69′ Milinkovic-Savic

Ammoniti: de Vrij, Godin (I), Lucas Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic (L), Inzaghi (L, allenatore)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST