VIDEO – Young-gol: l’ultima rete di un inglese con l’Inter oltre 22 anni fa

Ashley Young ha sbloccato in Lazio-Inter al 44′ del primo tempo (qui il report). Per l’esterno inglese, arrivato lo scorso gennaio, si tratta della prima rete in nerazzurro. L’ultimo gol di un giocatore inglese con la maglia dell’Inter risale a oltre 22 anni fa.

VENT’ANNI DI ATTESA – Con un bel tiro in controbalzo, Ashley Young ha trovato il gol del momentaneo 0-1 in Lazio-Inter. Una rete meritata per l’ex capitano del Manchester United: dal suo arrivo, poche settimane fa, figura sempre tra i migliori in campo (qui le pagelle di stasera). Anche con i biancocelesti Young non ha demeritato, sebbene non abbia garantito sempre la consueta spinta sulla corsia di sinistra. Ha però effettuato dei buoni movimenti dalla trequarti in su. Come quello che ha portato al gol: un bell’inserimento che, sulla respinta di Strakosha, gli ha permesso di infilare il gol del vantaggio nerazzurro. Primo gol per Young con la maglia dell’Inter, che vale anche per un’altra curiosa statistica. Sono passati infatti più di 22 anni dall’ultima volta che un calciatore inglese ha segnato coi colori nerazzurri. Il giocatore in questione è Paul Ince, Governatore del centrocampo interista nel biennio 1995-1997. L’ex capitano della Nazionale inglese ha segnato 13 reti con l’Inter, l’ultima delle quali il 25 maggio 1997. La partita è Inter-Napoli, penultima di campionato. Il gol di Ince arrivò al 5′ della ripresa, una girata nei pressi dell’area piccola che vale il pareggio. Anche il vantaggio campano porta la firma di Ince, che tocca in modo decisivo il tiro di Ayala. La partita termina poi 3-2 per i nerazzurri, contribuendo a consolidare il 3° posto finale per gli uomini di Luciano Castellini (subentrato a Roy Hodgson pochi giorni prima). Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, tutti gli highlights della partita: