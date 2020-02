Conte: “Inter in percorso di crescita. Oggi equilibrata, ma due gol regalati”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter sul campo della Lazio nel big match di questa sera allo Stadio Olimpico

REGALATI DUE GOL – Conte sottolinea come i due gol della Lazio siano figli di ingenuità dell’Inter: «Io penso che la prestazione ci sia stata. Il risultato non mi è piaciuto e il modo in cui abbiamo regalato due gol alla Lazio. Non siamo stati impeccabili, inevitabile in queste partite che i dettagli diventino decisivi e noi sui gol abbiamo commesso delle grosse ingenuità. Fa parte del processo di crescita, i ragazzi devono continuare a lavorare per essere più sereni in queste situazioni».

TROPPA MORBIDEZZA – Conte spiega perché chiedeva meno morbidezza dalla panchina: «La morbidezza si è vista nei due gol che abbiamo subito. Noi veniamo da altre prestazioni dove eravamo in vantaggio e ci hanno rimontati, parlo di partite importanti come Barcellona o Dortmund, partite che le avevi in pugno e poi alla fine le hai perse. Ribadisco, noi dobbiamo fare un percorso, sono tanti ragazzi che devono lavorare e migliorare per cercare poi di affrontare le situazioni nella giusta maniera. Nel secondo tempo pronti-via e sembravamo impauriti, noi questo dobbiamo migliorare. C’è stato grandissimo impegno dei ragazzi e li ringrazio per questo, stiamo cercando di dare fastidio in vetta alla classifica, era uno scontro diretto ed esserci arrivati così ci deve rendere orgogliosi ma dobbiamo sapere che c’è tanta strada da fare se vogliamo dare fastidio quest’anno».

PARTITA EQUILIBRATA – Conte ha visto una partita equilibrata: «La partita oggi è stata equilibrata, non ho visto un dominio. C’erano due squadre con un’idea tattica precisa che si sono affrontate, hanno cercato di vincere. E’ stata una partita equilibrata falsata da due gol evitabilissimi, io ho fatto il calciatore e lo so benissimo. Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più sereni, alcune situazioni a volte ci facciamo prendere dalla frenesia e dobbiamo affrontare con freddezza forti del lavoro quotidiano. I ragazzi stanno facendo il loro percorso cercando di migliorare, abbiamo importanti margini di miglioramento. E’ inevitabile che il calciatore ci deve mettere del suo».

CRESCERE IN PERSONALITA’ – Conte sottolinea come questa Inter debba migliorare nella personalità: «Dobbiamo crescere a livello di personalità. Già nel giro palla eravamo timorosi e non so perché, è solo una condizione psicologica perché sotto 2-1 abbiamo ripreso a creare. Non è solo per noi, ma per tutti, a volte pensi che quando stai vincendo devi pensare a difendere. Io penso che l’attacco sia la miglior difesa, sono step che dobbiamo fare, abbiamo ragazzi giovani e qualcuno ha cambiato modo di giocare. Io chiedo molto la costruzione da dietro e dobbiamo migliorare, non bisogna fasciarsi la testa, la prestazione è stata buona. C’era sicuramente pressione intorno a questa partita, dobbiamo continuare a lavorare e credere in quello che stiamo facendo».

L’INSERIMENTO DI ERIKSEN – Conte parla infine dell’inserimento di Eriksen «Io penso che in tutte le situazioni la prima cosa da trovare è l’equilibrio quindi anche nella scelta dei giocatori devi mettere giocatori che diano equilibrio. Non dobbiamo pensare che un giocatore possa cambiare le sorti, noi siamo arrivati qui senza Eriksen. Dobbiamo stare sereni e lavorare, stiamo inserendo i nuovi nel migliore dei modi ma dobbiamo continuare a lavorare o pensare che questo o quell’altro possano cambiare la situazione».