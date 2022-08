Lazio-Inter, probabili formazioni 3ª giornata Serie A: ecco tutti i ballottaggi

Lazio-Inter è la terza partita stagionale ufficiale in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Olimpico” di Roma per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2022/23 (vedi informazioni). Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 A. Romagnoli, 77 Marusic; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile (C), 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis; 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 11 Cancellieri, 15 Casale, 16 Kamenovic, 18 Romero, 23 Hysaj, 26 S. Radu, 34 Gila.

Allenatore: Maurizio Sarri

Indisponibili e/o non convocati: –

Altri giocatori: 8 Akpa-Akpro, 33 Acerbi, 50 Bertini, 80 Kiyine, Durmisi, Dziczek, Djavan Anderson e Fares.

Ultime notizie e ballottaggi: Ballottaggio in porta con Maximiano sfavorito rispetto a Provedel. L’ex Vecino insidia Basic ma prima Sarri deve decidere se schierare Cataldi o Marcos Antonio in mezzo. In crescita le quotazioni di Pedro, che può scalzare Zaccagni.

Lazio-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 42 Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili e/o non convocati: Brazao; 22 Mkhitaryan e Dalbert.

Altri giocatori: 16 Salcedo, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Inzaghi non ha ancora scelto l’esterno sinistro ma stavolta Gosens potrebbe avere la meglio su Dimarco, sebbene quest’ultimo sia in risalita. Da non escludere le chance di Darmian in caso di utilizzo non a destra. Calhanoglu favorito su Gagliardini per completare la linea mediana.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Lazio-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore.