Chelsea, nuova offerta per Fofana! Chalobah e l’Inter in attesa: lo scenario

Trevoh Chalobah è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Il Chelsea, per autorizzare la partenza del difensore inglese, deve prima chiudere per Fofana del Leicester. Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, attraverso il suo account di Twitter, fornisce tutti gli aggiornamenti

APERTURA? – Il Chelsea è pronto a chiudere per Fofana, difensore di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club inglese è pronto a sottoporre una nuova offerta al club di Brendan Rogers di circa 75 milioni di sterline. Se dovesse andare in porto l’affare, i “Blues” sarebbero pronti a lasciar partire Trevoh Chalobah in prestito. Sul difensore inglese classe ’99 è forte l’interesse di Inter, Milan e Lipsia.

Fonte: Fabrizio Romano – Twitter