Inter, la difesa all’esame Lazio: serve confermare i progressi fatti

Lazio-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Per la difesa si tratta del primo esame in un big match: servirà confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite

ESAME – L’Inter questa sera sfiderà la Lazio di fronte uno Stadio Olimpico che si prospetta gremito. Per i nerazzurri si tratta del primo big match stagionale che sarà utile per saggiare le condizioni fisiche e mentali dei giocatori a disposizione di Inzaghi, attesi da un tour de force in Serie A e da un girone di Champions League proibitivo. In particolare sarà il primo importante crash-test per la difesa: Skriniar, de Vrij e Bastoni dovranno vedersela con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni (o Pedro). Un attacco che, storicamente, fa male ai colori nerazzurri: il numero 17 biancoceleste ha segnato nelle ultime due sfide contro l’Inter. Felipe Anderson, di fatto, segnò il gol partita nel 3-1 finale della Lazio contro i nerazzurri dello scorso campionato. Ma Inzaghi può essere fiducioso.

CONDIZIONI – Le condizioni fisiche di Skriniar, de Vrij e Bastoni sono in netto miglioramento. Con la diminuzione dei carichi di lavoro, i giocatori, rispetto alla prima uscita col Lecce, sono sembrati più in palla e più reattivi già contro lo Spezia, dove hanno sfoderato una prestazione solida sia in fase di copertura che in fase di pressing e recupero palla. I progressi mostrati nell’ultima di campionato, però, dovranno avere un seguito questa sera: servirà la migliore Inter per espugnare l’Olimpico e tornare a Milano con tre punti pesantissimi.