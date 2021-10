Lazio-Inter, previsti striscioni per Inzaghi: le intenzioni del tecnico – Sky

Lazio-Inter non è una partita come le altre per Inzaghi (QUI le ultime sui nerazzurri), che in biancoceleste ha trascorso oltre 20 anni tra campo e panchina. Secondo Matteo Petrucci – inviato di Sky Sport 24 -, sono previsti degli striscioni all’Olimpico ma anche tanti applausi

ACCOGLIENZA – Lazio-Inter segnerà il ritorno di Simone Inzaghi in quello che per tanti anni è stato il suo stadio e la sua casa. Secondo Matteo Petrucci, sono previsti alcuni striscioni: «Sono già previsti degli striscioni, le intenzioni di Inzaghi sono quelle di andare sotto la curva per cercare l’abbraccio dei tifosi. Qualcuno si è sentito tradito, è vero. Con la società Inzaghi si è lasciato in maniera un po’ fredda. Però insomma ci aspettiamo tanti applausi perché la storia di Inzaghi con la Lazio non serve ricordarla, merita un applauso».

UN’INCOGNITA E UNA CERTEZZA – Lazio-Inter non vedrà tra i titolari lo squalificato Francesco Acerbi, ma in compenso Maurizio Sarri potrà contare su Ciro Immobile: «Manca il leader in difesa perché è quello che ha giocato di più, è un’assenza pesante. Sta organizzando delle sedute speciali Sarri per lavorare sulla difesa, al suo posto giocherà Patric, non è proprio il suo ruolo ma verrà adattato. Quella è la vera incognita ma almeno in attacco Sarri potrà contare su Immobile».