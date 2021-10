Lazio-Inter, lavoro ad Appiano Gentile per i nerazzurri di Inzaghi

Si avvicina Lazio-Inter, match dell’ottava giornata di campionato. La squadra al comando di mister Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile con il tecnico che ha avuto a disposizione tutti i nazionali europei.

LAVORO − Ad Appiano Gentile, si lavora in vista della gara tra Lazio-Inter. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dei capitolini sabato 16 ottobre alle ore 18.00. Per mister Simone Inzaghi, tutti a disposizione i giocatori rientrati dalle rispettive nazionali europee, anche Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko ritornati per ultimi. Niente da fare invece per i sudamericani che rientreranno direttamente a Roma. Nonostante una vistosa fasciatura alla gamba destra, com’è possibile vedere dalle immagini postate dal club sul proprio sito ufficiale, presente anche Stefano Sensi. Il centrocampista è ormai recuperato dall’infortunio procuratosi a Genova contro la Sampdoria.