Lazio-Inter, Inzaghi studia gli incastri: scelte last minute! Un fattore – Sky

Lazio-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per l’ottava giornata di Serie A (QUI le info sulla conferenza stampa di Inzaghi). Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sulle idee del tecnico nerazzurro

LAST MINUTE – Lazio-Inter è una delle partite più attese dell’ottava giornata di Serie A. Secondo Andrea Paventi, le scelte di Simone Inzaghi arriveranno solo a ridosso del match: «Sicuramente Skriniar è quello che ha più minuti nelle gambe, è un sicuro titolare contro la Lazio insieme a de Vrij e Bastoni. Poi c’è la possibilità di qualche incastro ma deciderà Inzaghi se andare su una formazione un po’ più ortodossa, qualora decidesse di schierare Lautaro Martinez. Nel caso in cui non accadesse, a quel punto si creano degli incastri che possono lanciare Gagliardini dal 1′. C’è un po’ di incertezza, ma anche del lavoro fatto per trovare soluzioni alternative. La decisione questa volta verrà presa veramente a ridosso della partita».