Valentini: «Spero che tifosi Lazio facciano grande applauso a Inzaghi»

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita di Roma tra Lazio-Inter, auspicandosi che i tifosi biancocelesti attribuiscano a Inzaghi una piacevole accoglienza

LAZIO-INTER − Così Valentini sull’accoglienza a Inzaghi: «Sono d’accordo nell’auspicare e ne sono certo che il pubblico laziale attribuisca un grande applauso a Simone Inzaghi. Ho letto che può recuperare Joaquin Correa e Lautaro Martinez anche se non in condizioni ottimali. È una partita che si carica di grandi motivazioni con importanti incroci agonistici sul campo. Sarà partita della svolta per la Lazio, perdere in casa con l’Inter sarebbe mazzata».