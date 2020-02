Lazio-Inter, la scelta di Conte: Vecino in pole...

Lazio-Inter, la scelta di Conte: Vecino in pole su Eriksen per un motivo – SM

Lazio-Inter di domani sera vede il principale dubbio di formazione a centrocampo per i nerazzurri di Conte. Vecino ed Eriksen si giocano una maglia, secondo “SportMediaset” è in vantaggio l’uruguayano per una ragione precisa

LAZIO-INTER – Così l’inviato Marco Barzaghi su Matias Vecino: «In previsione della decisiva sfida di domani Antonio Conte lo ha tenuto a riposo in Coppa Italia ed è pronto a preferirlo ancora a Christian Eriksen, per cui si prospetta invece un’altra panchina. Per contrastare Sergej Milinkovic-Savic e il centrocampo della Lazio servono centimetri e corsa».