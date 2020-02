Klopp: “Serie A, come fa la Juventus a non avere 10 punti di vantaggio?”

Jurgen Klopp, intervistato al The Guardian, ha parlato della Juventus e della corta classifica in testa in Serie A. Ecco le parole del tecnico del Liverpool, in fuga solitaria con i Reds in Premier League



COME FA? – Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato della Juventus e della lotta in testa alla Serie A: «I bianconeri erano i miei favoriti per la Champions Leaguegià prima dell’inizio della stagione. Evidentemente non guardo abbastanza il calcio italiano, perché non riesco a capire come mai la Juventus non abbia dieci punti di vantaggio in campionato sulle altre. E’ la squadra più forte che abbia mai visto in vita mia. Ha giocatori di qualità, è pazzesca».

