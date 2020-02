Juventus-Inter Primavera 1-0 al 45′: subito Sekulov! Madonna ne cambia 2

Juventus-Inter, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1 TIM, è sul punteggio di 1-0 all’intervallo. I nerazzurri guidati da Madonna sono passati in svantaggio dopo due minuti e Madonna è corso ai ripari con un doppio cambio al 25′

PRIMO TEMPO – Juventus-Inter Primavera si sblocca subito, dopo due minuti. Grande azione personale di Sene che porta a spasso la retroguardia nerazzurra, la palla rimane in area dopo la chiusura di Tibo Persyn ed è bravo Sekulov a ribadire in rete battendo Giacomo Pozzer. I nerazzurri non girano e il tecnico Armando Madonna opta subito per un doppio cambio. Dentro Willy Gnonto e Moretti al posto di Burgio e Kinkoue. Ma sono i bianconeri a sfiorare ancora il gol, con il colpo di testa ravvicinato di Vlasenko da corner parato in bello stile da Pozzer. Alla mezz’ora ci prova Samuele Mulattieri approfittando di un buco della difesa juventina, ma il suo tiro è alto. Al 42′ clamorosa occasione per Fonseca: Gnonto mette al centro un calcio di punizione, l’attaccante nerazzurro colpisce al volo dopo una deviazione di testa ma manda incredibilmente fuori. Nell’azione successiva, l’Inter rischia il danno alla beffa. Sekulov, autore del gol del vantaggio, calcia forte dal limite e colpisce la traversa. In un minuto il punteggio rischia di passare da 1-1 a 2-0, ma si resta sull’1-0 all’intervallo.

JUVENTUS 1 – 0 INTER

Marcatori: Sekulov (J) al 2′

JUVENTUS (4-3-2-1): 1 Israel; 3 Anzolin (C), 5 Vlasenko, 6 Gozzi, 2 Ntenda; 7 De Winter, 4 Leone, 8 Ahamada; 10 Tongya, 11 Sekulov; 9 Sene

A disposizione: 12 Garofani, 30 Dadone, 13 Riccio, 14 Turicchia, 15 Barrenechea, 16 Fagioli, 17 Miretti, 18 Da Graca, 19 Chibozo

Allenatore: Lamberto Zauli

Squalificati: –

Diffidati: 4 Leone, 11 Sekulov, 16 Fagioli

INTER (3-5-2): 1 Pozzer; 2 Kinkoue (dal 25′ Moretti), 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 10 Gianelli, 5 Schirò (C), 8 Burgio (dal 25′ Gnonto), 3 Vezzoni; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Gerardi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Squizzato, 17 Boscolo Chio, 18 Casadei, 19 Satriano, 20 Gnonto, 21 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Squalificati: –

Diffidati: 16 Squizzato

Arbitro: Alberto Santoro

Note: –

Ammoniti:

Recupero: 1′