Lazio-Inter, gli uomini di Inzaghi si preparano alla sfida: il report

Lazio-Inter si avvicina ed i biancocelesti, agli ordini di Simone Inzaghi, continuano ad allenarsi in vista della sfida in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il report dell’allenamento dal sito ufficiale dei biancocelesti.

ALLENAMENTO – Lazio-Inter è alle porte e gli uomini di Simone Inzaghi si allenano in vista della sfida di domenica sera. Ecco il report dell’allenamento dei biancocelesti: “Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un riscaldamento atletico e tecnico, la squadra ha svolto dei torelli. Successivamente, la formazione guidata da Simone Inzaghi è passata ad alcune esercitazioni tattiche in vista del match di domenica con l’Inter. Domani è previsto un allenamento mattutino”.

Fonte: sslazio.it