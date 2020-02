Rocchi: “Lazio-Inter sfida importante. Prevedo bella partita. Lukaku…”

Tommaso Rocchi, ex attaccante dell’Inter e della Lazio, sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica sera alle 20:45. Un analisi, inoltre, sulla rosa dell’Inter paragonata a quella della Juventus.

SFIDA IMPORTANTE – Tommaso Rocchi, ex di entrambe le squadre, si è espresso su Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica sera. Una battuta anche sulla rosa dei nerazzurri paragonata a quella della Juventus: «È uno scontro importante, perché è inutile nasconderlo. La classifica parla chiaro. Ad oggi ci sono tre squadre che sono nelle prime posizioni e gli scontri diretti sono importanti. Il fatto che l’Inter abbia perso con il Napoli non penso che cambi la mentalità e la voglia della squadra. Prevedo una partita bella, impegnativa per entrambe. Tutte e due vorranno ottenere il massimo. Rosa dell’Inter? Forse ad oggi è ancora un pochino più indietro della Juventus, che è la squadra più completa in tutti i reparti. Ma l’Inter con gli interventi fatti a gennaio ha formato un’ottima squadra. Quando sei impegnato su più fronti e vuoi essere competitivo dappertutto, è chiaro che devi avere una rosa di livello per non abbassare mai l’obiettivo finale. Quindi, ad oggi, è leggermente sotto la Juventus».

COPPIE GOL – Rocchi paragona la coppia Lukaku-Lautaro Martinez alla coppia Immobile-Correa: «Da attaccante le reputo due coppie molto complete ed affiatate. Tutti e due i giocatori di ogni coppia si affidano uno all’altro, perché hanno classifiche diverse che si completano al meglio. Si vede nell’Inter con Lukaku e Lautaro. Ma anche nella Lazio con Immobile e Correa. C’è chi va più in profondità e chi più viene incontro, e fa salire la squadra. La differenza è che il belga è un giocatore potente che fa salire la squadra, Lautaro Martinez invece è più veloce, che si inserisce negli spazi».