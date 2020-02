Biasin: “Inter? Gioco non buono. Eriksen? Non avrÃ  problemi”

Biasin: “Inter? Gioco non buono. Eriksen? Non avrà problemi”

Fabrizio Biasin, sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato del momento dell’Inter di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Napoli. Una battuta anche sull’arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro.

MOMENTO NON BUONO – Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell’Inter di Conte, spaziando su vari temi, fra cui l’inserimento di Eriksen in nerazzurro: «Eriksen?Vero che probabilmente Conte pontava su un altro tipo di centrocampista, come Vidal, ma questo non vuol dire che il danese avrà problemi d’inserimento. La sua classe superiore lo aiuterà anche in questo senso. Inter? Il momento non è buono in quanto a gioco e non sempre si riesce a mantenere l’intensità sufficiente per esprimere al meglio il gioco di Conte. Non credo che il tecnico avrà rimostranze su questa stagione perché l’Inter ha fatto tutto il possibile per non avere rimpianti. Credo che sia soddisfatto. Sanchez? In questo momento è un’arma in più, sembra tornato in forma da un punto di vista fisico. Anche perché l’Inter, con l’infortunio di Esposito, ha un problema numerico in attacco».