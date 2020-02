Sconcerti: “Lazio-Inter? FinirÃ  2-1, non so per chi. Handanovic…”

Sconcerti: “Lazio-Inter? Finirà 2-1, non so per chi....

Sconcerti: “Lazio-Inter? Finirà 2-1, non so per chi. Handanovic…”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti, sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato di Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica. Una battuta inoltre sulla possibile assenza di Samir Handanovic tra i pali, ed il suo peso nello scacchiere nerazzurro.

PARTITA APERTA – Mario Sconcerti parla della sfida tra Lazio ed Inter di domenica sera, lanciandosi in un pronostico. Una battuta anche sull’assenza di Samir Handanovic: «Lazio-Inter? Penso che finirà 2-1. È il punteggio più classico. Ma non so per chi. È una partita molto aperta. Io credo che la partita la farà la Lazio, l’Inter aspetterà e ripartirà. Dipenderà molto da chi segnerà il primo gol. Quando segni la partita cambia. A me la Lazio piace più dell’Inter. Lulic e Handanovic assenti? Domenica peserà di più quella dello sloveno. Lulic è fondamentale per la Lazio, è un titolare dei titolari. Ma Handanovic domenica mancherà come è mancato ieri e come è mancato nel derby. Padelli non giocava da 4 anni».