Lazio-Inter, gioca Gagliardini! In attesa delle formazioni ufficiali – Sky

Gagliardini è pronto a giocare titolare in Lazio-Inter, come comunicato in questi minuti da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro giocherà titolare all’Olimpico.

SCELTA FATTA – Simone Inzaghi ha scelto di puntare sulla fisicità di Roberto Gagliardini per fronteggiare Sergej Milinkovic-Savic. In attesa delle formazioni ufficiali, con Gagliardini in campo, il centrocampo dell’Inter sarà formato come di consueto da Marcelo Brozovic e da Nicolò Barella. Non è la prima volta che Gagliardini viene schierato titolare contro formazioni più “fisiche”, era successo la scorsa stagione in entrambi gli appuntamenti proprio contro la Lazio.