Acerbi, discorso Inter ben avviato: si lavora sulle condizioni – Sky

Prosegue il lavoro dei dirigenti dell’Inter per portare Francesco Acerbi in nerazzurro. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Emanuele Baiocchini di Sky Sport, si stanno cercando le migliori condizioni per chiudere l’affare.

CONDIZIONI DA DEFINIRE – Si continua a lavorare per chiudere l’ingaggio di Francesco Acerbi. Questi gli ultimi aggiornamenti di Emanuele Baiocchini di Sky Sport: «Il discorso per Acerbi è molto ben avviato. La scelta sta all’Inter, perché la Lazio ha aperto al prestito. C’è il problema dello stipendio e della carta d’identità che fa capire che non è più un giovanissimo. Si sta però cercando di strappare le migliori condizioni per fare un affare quasi a costo zero, bisogna vedere se Lotito sarà d’accordo».