Lazio-Inter, i 23 convocati di Conte: la scelta su Nainggolan e Vidal

Lazio-Inter è la prima partita dove Conte dà i convocati. Una novità per il tecnico nerazzurro, che in tutta la scorsa stagione e nelle prime due giornate di questa Serie A non aveva mai diramato l’elenco completo in anticipo. Nella lista c’è Vidal, manca invece Nainggolan come anticipato (vedi articolo).

LAZIO-INTER – I CONVOCATI DI CONTE

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni

Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti