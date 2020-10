Lazio-Inter: Nainggolan lascia Appiano Gentile, non ci sarà a Roma – Sky

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan ha lasciato pochi minuti il centro sportivo di Appiano Gentile. Non ci sarà in Lazio-Inter di domani pomeriggio, sempre più vicino il suo ritorno al Cagliari

Antonio Conte farà a meno di Radja Nainggolan per Lazio-Inter di domani pomeriggio. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” il centrocampista belga ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo Suning di Appiano Gentile e non sarà quindi tra i convocati per la trasferta di Roma. Il giocatore è in trattativa per lasciare l’Inter ed è sempre più vicino al ritorno al Cagliari, anche se manca ancora un accordo tra le due società.