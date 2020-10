Borussia Monchengladbach corsaro a Colonia: 3-1.

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Il Borussia Monchengladbach, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, era in campo questo pomeriggio per la terza giornata di Bundesliga. La squadra Marco Rose si è imposta per 3-1 sul campo del Colonia

VITTORIA – Il Borussia Monchengladbach è sceso in campo questo pomeriggio alle 15:30. L’avversario, per la terza giornata di Bundesliga, era il Colonia. La squadra, guidata da Marco Rose, si è imposta per 3-1. Il Gladbach è già in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, con le reti di Plea al 14′ e di Lainer al 16′, entrambe su assist di Hoffman. Nella ripresa, al 56′, chiude i conti Lars Stindl dagli 11 metri. Nel finale arriva la rete dell’1-3 del Colonia con Rexhbecaj. L’Inter osserva con attenzione i prossimi avversari in Champions League.