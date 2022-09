Lautaro Martinez salva l’attacco, vero leader. Dzeko e Correa horror – TS

Lautaro Martinez si dimostra sempre più leader di questa Inter. Anche nella gara contro il Torino, nonostante non abbia trovato la via del gol. Tuttosport dà un 7 in pagella all’argentino, vero e proprio salvatore dell’attacco. Male Dzeko e Correa.

UNICO ATTACCANTE – Con Romelu Lukaku ancora ai box, l’Inter in attacco può di fatto contare soltanto su Lautaro Martinez. Nonostante non sia riuscito a trovare la via del gol, l’argentino è stato il vero leader della squadra in campo ieri. Tanta grinta e tanta lotta per il numero dieci, che ha di fatto salvato le sorti del reparto offensivo nerazzurro. Da dimenticare infatti la prestazione di Joaquin Correa, subentrato a Edin Dzeko, che ha fatto addirittura peggio. Rispettivamente 5,5 e 4,5 i voti del quotidiano torinese ai due. Specialmente il bosniaco si è reso protagonista di una prestazione horror, con tanti palloni sbagliati e i fischi di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino