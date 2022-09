Serie A, domenica post Inter-Torino con programma ricco: le partite

Ben sei partite per la domenica di Serie A, all’indomani di Inter-Torino. Programma ricco oggi per la sesta giornata, con il resto del turno fatta eccezione per Empoli-Roma di domani.

SERIE A 2022-2023 – 6ª GIORNATA

Atalanta-Cremonese domenica 11 settembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Bologna-Fiorentina domenica 11 settembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Lecce-Monza domenica 11 settembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN 3 (canale 216) e streaming DAZN

Sassuolo-Udinese domenica 11 settembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Lazio-Verona domenica 11 settembre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Juventus-Salernitana domenica 11 settembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Empoli-Roma lunedì 12 settembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Napoli-Spezia 1-0 89′ Raspadori

Inter-Torino 1-0 89′ Brozovic

Sampdoria-Milan 1-2 6′ Messias, 57′ Djuricic (S), 67′ rig. Giroud

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 14 *

Milan 14 *

Atalanta 13

Inter 12 *

Udinese 10

Roma 10

Torino 10 *

Juventus 9

Lazio 8

Salernitana 6

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Verona 5

Spezia 5 *

Empoli 4

Bologna 3

Lecce 2

Sampdoria 2 *

Cremonese 1

Monza 0

* una partita in più