Lautaro Martinez ha fretta di puntare la Juventus: già iniziato l’iter per esserci con l’Inter – CdS

Lautaro Martinez ha già iniziato a lavorare in vista di Juventus-Inter dopo lo stop forzato per COVID-19. Secondo quanto ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la sua presenza a Torino da titolare è praticamente certa

ALLA RICERCA DEL GOL – Superato il COVID-19, appena negativizzatosi Lautaro Martinez è tornato a disposizione dell’Inter. E sarà in campo contro la Juventus domenica sera. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’attaccante argentino ha già iniziato l’iter burocratico necessario per giocare. Svolgendo anche una leggera seduta agli ordini di Massimiliano Farris. La sosta obbligata ne ha limitato l’attività ma Lautaro Martinez si è tenuto in forma allenandosi in casa. L’obiettivo non è solo quello di tornare al gol, ma anche di farlo subito e in uno stadio che non l’ha mai visto esultare. A Torino, in casa della Juventus, appunto. Contro i bianconeri finora tre gol ma tutti a Milano. In Juventus-Inter non ci sono dubbi: Simone Inzaghi punterà tutto su Lautaro Martinez in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

