Romano: «Inter al lavoro su Bremer. Trattativa in corso da gennaio»

L’Inter domenica tornerà in campo contro la Juventus nel big-match decisivo per la corsa allo scudetto in Serie A. Intanto però si pensa già al futuro e al prossimo mercato estivo con i nerazzurri che hanno individuato in Bremer del Torino il rinforzo giusto per il reparto arretrato

ULTIME – L’Inter lavora per il prossimo anno e per il mercato estivo. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, uno degli obiettivi principali del club nerazzurro è Geison Bremer, difensore del Torino: «L’Inter è al lavoro su Bremer, uno degli obiettivi principali per il mercato estivo. Trattativa nel vivo, come riportato sin da gennaio. Il difensore brasiliano sta giocando ad altissimo livello in Serie A con il Torino».