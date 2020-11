La Penna arbitro di Inter-Torino: tre i precedenti. L’incubo Abisso al VAR

Federico La Penna

La Penna sarà l’arbitro di Inter-Torino, partita dell’ottava giornata di Serie A in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Torino sarà la quarta partita per Federico La Penna come arbitro dei nerazzurri. L’ultima è poco più di un anno fa: 1-2 a Bologna, con un rigore (netto) dato allo scadere per fallo di Riccardo Orsolini su Lautaro Martinez. Percorso netto fin qui: tre partite e altrettante vittorie. Il suo primo incrocio con l’Inter è del 29 dicembre 2018, nello 0-1 contro l’Empoli che aveva chiuso il girone d’andata di Serie A e l’anno solare. Nell’occasione gol annullato a Keita Baldé Diao (prima che il senegalese segnasse il definitivo 0-1, questo sì convalidato) per fuorigioco sul lancio di Borja Valero. La Penna ha poi avviato lo scorso campionato, nel 4-0 contro il Lecce del 26 agosto 2019. Anche in questa circostanza una rete annullata per fuorigioco, a Matteo Politano (c’era), e un espulsione di Diego Farias a un quarto d’ora dal termine: rosso diretto per un brutto fallo ai danni di Nicolò Barella.

OCCHIO ALL’ALTRO – Se con La Penna arbitro i precedenti sono favorevoli meno con chi c’è al VAR. Questo pomeriggio si rivedrà, dopo oltre un anno e mezzo, l’incubo Rosario Abisso: l’arbitro che regalò un rigore alla Fiorentina al 96′ il 24 febbraio 2019 valso il 3-3 (vedi articolo). Ricordate? Il «petto netto» (parole di Luciano Spalletti) di Danilo D’Ambrosio ritenuto mano pur andandolo a rivedere al monitor. Un disastro di proporzioni devastanti, soprattutto in era VAR, col direttore di gara palermitano peraltro non nuovo a queste sviste. La speranza è che oggi, in Inter-Torino, riesca a non farsi notare. Quantomeno non in negativo.