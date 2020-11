Inter-Torino, Abisso torna in designazione: prima volta dopo lo scandalo

Photo 200810508

Inter-Torino di domenica pomeriggio sarà l’occasione per un nuovo incrocio con Rosario Abisso. Il fischietto palermitano, che domenica sarà arbitro VAR, ritrova i nerazzurri un anno e mezzo dopo quel Fiorentina-Inter che scatenò velenosissime polemiche.

IL RITORNO – Il prossimo fine settimana torna il campionato e l’Inter sarà impegnata in casa contro il Torino: nelle designazioni arbitrali per la sfida del Giuseppe Meazza (vedi articolo) spicca il nome di Rosario Abisso al VAR. Quello tra i nerazzurri e il fischietto palermitano è un incrocio che non capitava da un anno e mezzo. L’ultima occasione, purtroppo, non è certamente un ricordo piacevole per l’Inter e i suoi tifosi. Il 24 febbraio del 2019 si disputava allo stadio Franchi un Fiorentina-Inter importante per il cammino verso la Champions League dei nerazzurri. Dopo un avvio choc, con l’autogol di Stefan de Vrij dopo pochi secondi di gioco, la squadra di Luciano Spalletti riuscì a portarsi sull’1-3 ma, subito il 2-3 di Luis Fernando Muriel, in pieno recupero l’Inter si schiantò contro lo scoglio rappresentato da Abisso.

UN PETTO CHE DIVENTA RIGORE – La dinamica dei fatti è stata vista e rivista più volte in quei giorni. In pieno recupero, negli ultimi disperati assalti all’area nerazzurra, un pallone colpisce il petto di Danilo D’Ambrosio in area. Abisso non ha dubbi: calcio di rigore. A nulla servono le proteste dei nerazzurri e diversi minuti di consultazione VAR che non fanno altro che confermare l’ovvio, quel pallone non ha toccato il braccio di D’Ambrosio. Abisso è irremovibile “contro” l’Inter e conferma il rigore realizzato da Jordan Veretout, per il definitivo 3-3 al decimo minuto di recupero.

LE POLEMICHE – Il rigore fu solo l’ultimo episodio che chiuse una partita veramente horror per Abisso e l’Inter, come fatto notare anche da noi (vedi articolo). Provocò, in aggiunta, l’ira funesta di Luciano Spalletti nel post partita (vedi articolo). Ora, dopo un anno e mezzo, Abisso e l’Inter si incontrano di nuovo. Sarà un incontro a distanza di sicurezza e non per le norme anti-COVID: Abisso infatti non sarà in campo, ma in sala VAR. La speranza di tutti è che, almeno per domenica pomeriggio, le mani restino mani e i petti restino petti.