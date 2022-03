Juventus-Inter, Vlahovic scalda i motori. In due provano il recupero – TS

Juventus-Inter è in programma domenica alle 20:45. Allegri può sorridere: Vlahovic ha quasi del tutto smaltito l’infortunio e sarà titolare contro i nerazzurri. Altri due provano il recupero

AL LAVORO – In vista di Juventus-Inter, i bianconeri, agli ordini di Allegri, dopo due giorni di riposo, quest’oggi alla Continassa riprenderanno il lavoro di avvicinamento alla super-sfida dell’Allianz Stadium. Secondo Tuttosport, Dusan Vlahovic, nonostante abbia lavorato a parte negli ultimi giorni, sarà pronto per la sfida e partirà titolare. Ci proveranno anche Zakaria ed Alex Sandro, ancora in fase di recupero dai rispettivi acciacchi, ma che dovrebbero almeno riuscire ad andare in panchina. Il tecnico bianconero, inoltre, è in attesa dei rientri dei nazionali dai rispettivi impegni: Allegri dovrebbe avere l’intero gruppo a disposizione solo a partire da venerdì.

Fonte: Tuttosport – Antonio Milone