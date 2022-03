Pinamonti al Sassuolo (per Scamacca) un doppio affare per l’Inter – TS

Pinamonti sarà una pedina importante nell’affare che porterà Gianluca Scamacca all’Inter (vedi articolo), ma non solo. L’attaccante, classe ’99 proprio come il centravanti neroverde, sta facendo molto bene a Empoli.

DOPPIO AFFARE – Il Sassuolo, cedendo Gianluca Scamacca la prossima stagione, avrà bisogno di sostituirlo e Andrea Pinamonti in tal senso può dare maggiori garanzie rispetto Luca Moro, giovane attaccante acquistato dal Padova o Lorenzo Lucca, che il Sassuolo aveva trattato a gennaio col Pisa. L’Inter dal canto suo inserendo il giovane prodotto della Primavera, avrebbe l’occasione non solo di abbassare i costi del cartellino di Scamacca, ma soprattutto di registrare una plusvalenza sul suo cartellino. Il 30 giugno Pinamonti sarà a bilancio per 12.5 milioni, dato che l’Inter lo ha ricomprato dal Genoa però 21.3 nell’estate 2020 e ha un contratto in scadenza nel 2024.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

