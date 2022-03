Vidal e Sanchez, a fine stagione sarà addio. Prima però lo scudetto – TS

L’avventura di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter è quasi giunta al capolinea. Secondo Tuttosport a fine stagione sarà addio per entrambi. Prima però c’è uno scudetto da vincere

ADDIO – Arturo Vidal ed Alexis Sanchez a fine stagione saluteranno l’Inter. L’evidente risparmio sul monte ingaggi (Sanchez guadagna 7.5 milioni, Vidal nel 2022/23 arriverebbe a 9,5), però, verrà mitigato dagli accordi di buonuscita per svincolare i due calciatori: a Sanchez toccheranno 4,5 milioni di euro, mentre per non far scattare il rinnovo automatico di un anno per Vidal, l’Inter dovrà versare al cileno 4 milioni. Il loro addio non è dettato solo da mere questioni economiche: i due si sentono ancora protagonisti e vorrebbero essere considerati alla stregua dei titolari. L’ultimo sfizio che i due vogliono prendersi, scrive Tuttosport, è quello di farsi rimpiangere: per farlo proveranno ad essere protagonisti nell’ultima parte della stagione e provare a conquistare lo scudetto. Per Vidal arriverebbe la personale stella: sarebbe infatti il decimo titolo nazionale della sua carriera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino