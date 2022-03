Dybala-Inter pista più calda ma con un sacrificio importante in attacco – TS

L’Inter la prossima stagione farà una sorta di mini-rivoluzione nei vari reparti. L’idea Paulo Dybala stuzzica certamente Beppe Marotta che non ha mai chiuso le porte a un’ipotesi del genere, ma secondo TuttoSport la pista potrebbe diventare più calda con un sacrificio in attacco.

IN ATTACCO – La dirigenza dell’Inter in vista della prossima stagione capire da Suning che tipo di mercato sarà. Non è difficile immaginare che la stella polare sia sempre quella dell’autofinanziamento, quindi ogni acquisto dovrà essere finanziato da una cessione. In tal senso, sempre più calda l’idea di poter ingaggiare Paulo Dybala a zero, ma sacrificando Lautaro Martinez per finanziare il resto del mercato

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

