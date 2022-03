Juventus-Inter, quotazioni Brozovic e de Vrij in rialzo solo in un caso – Sky

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, fa il punto sul lavoro di Inzaghi in attesa dei Nazionali. Le ultime anche su de Vrij e Brozovic

QUOTAZIONI – Juventus-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha finora lavorato con pochissimi potenziali titolari all’Allianz Stadium, in attesa dei Nazionali ma anche di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic: «Con chi ha lavorato Inzaghi? Numeri sufficienti per fare allenamenti di un certo tipo, poi se andiamo a vedere quelli che mancano di quelli che sono qui soltanto quattro potranno essere titolari se stanno bene: parliamo di Handanovic, Lautaro Martinez e poi de Vrij e Brozovic che hanno avuto problemi fisici. Per l’olandese e il croato salirebbero le quotazioni nel caso in cui riuscissero ad allenarsi in gruppo entro domani».