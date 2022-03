VIDEO – Al-Khelaifi attacca anche la Juventus: «Si divertono in tre! Noi…»

Al-Khelaifi non ha paura di farsi altri nemici in ambito calcistico. Il Presidente della ECA e del PSG, intervenuto nel corso dell’Assemblea Generale della ECA (vedi video-notizia), punta il dito contro i tre club che portano avanti il progetto Super League, tra cui la Juventus in Italia

TRE CONTRO TUTTI – Il nemico dichiarato di Nasser Al-Khelaifi si chiama Super League (vedi dichiarazioni). E di conseguenza i tre club che continuano a sfidare la UEFA, e di conseguenza la “sua” ECA, attraverso questo progetto. Al-Khelaifi punta il dito contro l’italiana Juventus, che a differenza dell’Inter è rimasta fedele alla Super League. E ovviamente contro le spagnole Barcellona e Real Madrid, co-fondatori del progetto proprio insieme alla Juventus.