Angileri nome nuovo per l’Inter: prevista riunione, dà alternativa

Spunta Angileri come nome nuovo per il mercato dell’Inter. Il laterale del River Plate è l’ultimo profilo accostato, stavolta dall’Argentina, e da Radio Continental si parla di riunione imminente.

ARRIVO DALL’ESTERO? – L’Inter entra nella corsa per Fabrizio Angileri, laterale classe ’94 del River Plate in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. In questa stagione, quella iniziata a febbraio, non ha mai giocato con i Millonarios, lasciato fuori per scelta proprio perché ha deciso di non rinnovare. Secondo quanto riporta Sebastian Srur, giornalista di Radio Continental, è in programma una riunione tra l’entourage di Angileri e l’Inter a breve. Possibile quindi l’arrivo a parametro zero, peraltro con il passaporto comunitario. Il suo ingaggio vorrebbe dire avere un’alternativa in più a Robin Gosens (ed eventualmente Ivan Perisic, pure lui in scadenza), visto che Angileri gioca sulla fascia sinistra.