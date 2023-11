Juventus-Inter, non solo centrocampo: Allegri valuta la difesa, novità – SM

In Juventus-Inter non c’è solo il centrocampo, ma anche la difesa fra le scelte che deve fare Allegri. In un servizio di Gianni Balzarini per Sport Mediaset si parla di una decisione pressoché fatta.

DI RITORNO – Contro il Cagliari, prima della sosta, Massimiliano Allegri ha schierato in difesa Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani. Con quest’ultimo e il brasiliano andati in gol. Dovrebbe essere lo stesso terzetto per Juventus-Inter di domenica sera. Stando a Gianni Balzarini di Sport Mediaset Alex Sandro, nonostante la novità sia il suo recupero, partirà dalla panchina. È una scelta tecnica, Allegri gli preferisce Rugani titolare visto il rendimento mostrato di recente.