Juventus-Inter, Inzaghi ha già scelto gli undici: un solo dubbio – TS

Juventus-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. In vista della sfida dell’Allianz Stadium, Inzaghi, secondo Tuttosport, ha già scelto gli 11 da schierare.

SCELTE – Juventus ed Inter si sfideranno domenica alle 20:45. Inzaghi, secondo Tuttosport, ha già scelto gli undici che scenderanno in campo all’Allianz Stadium: in porta Onana, in difesa Skriniar, uno fra de Vrij ed Acerbi e Bastoni. A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco che riprendono il loro posto da titolari sulle fasce. In attacco ci saranno Lautaro Martinez e Dzeko, con Correa che partirà inizialmente dalla panchina. Possibile convocazione per Brozovic: il croato ha svolto ieri parte dell’allenamento con i compagni, e ci sono ottime possibilità che possa accomodarsi in panchina contro i bianconeri.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati