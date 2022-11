Dzeko altro che riserva, punta forte alla sfida con la Juventus e non solo – CdS

Edin Dzeko ancora protagonista a trentasei anni. L’attaccante bosniaco da gran riserva a titolare, complice i problemi fisici di Romelu Lukaku, ma fin qui la sua stagione è andata ben oltre le aspettative. Il Corriere dello Sport questa mattina sottolinea la sua importanza soprattutto in questo rush finale prima della sosta per il Mondiale.

ALTRO CHE RISERVA – Dopo il secondo infortunio di Romelu Lukaku, per mister Simone Inzaghi è stato naturale puntare subito su Edin Dzeko, e le risposte sono state ben oltre le previsioni. Fin qui ha giocato tutte le diciotto partite ufficiali della nuova stagione, ben undici volte da titolare. Tanto da essere all’ottavo posto per tempo di impiego, quindi solo poco meno rispetto ad un anno fa. Ma soprattutto il suo rendimento è stato quasi sempre di ottimo livello. Lo certificano i 6 gol, distribuiti in modo uguale tra campionato e Champions League. Contro la Juventus sarà ancora lui a far coppia con Lautaro Martinez, e il bosniaco punta a dare il massimo soprattutto contro i bianconeri, soprattutto dopo aver preservato contro il Bayern Monaco in settimana. Ma il bomber nerazzurro ha nel mirino quello più importante: lo scudetto. Conquistarlo, vorrebbe dire entrare nel ristretto club dei giocatori capaci di vincere almeno un titolo in tre dei principali campionati europei.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno