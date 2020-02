Juventus-Inter, Handanovic lavora con la palla: responso e possibilità – Sky

Condividi questo articolo

Juventus-Inter si avvicina sempre di più, domenica alle ore 20.45 la prima e la terza della classe si sfideranno a porte chiuse. I nerazzurri di Conte iniziano oggi il lavoro in vista dei bianconeri, con Handanovic sulla strada del ritorno. Di seguito quanto svelato da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

STATO D’ANIMO – Juventus-Inter mette Antonio Conte davanti al suo passato ma con l’attenzione rivolta solo al suo presente: «Di sicuro sappiamo quanto sia stato importante il passato di Conte – afferma Matteo Barzaghi -, ma sappiamo anche che da quando è tornato in Serie A non ha mai voluto parlarne. Vuole solo concentrarsi su questa nuova sfida e sul percorso per provare a riportare l’Inter al vertice sia in Italia che in Europa. A parole ha dimostrato di vedere nella Juventus un avversario sportivo, un’occasione per vedere quanto l’Inter sia vicina ai primi posti. Apparentemente è una sfida normale, ma sappiamo che dietro al lavoro e alla meticolosità di Conte c’è uno stato d’animo particolare e diverso».

RECUPERO – Intanto Samir Handanovic procede verso il recupero completo in vistadi Juventus-Inter: «Inter che da oggi può pensare alla Juventus con l’allenamento del pomeriggio. Da questo allenamento ci attendiamo un responso su Handanovic che oggi inizierà il lavoro con la palla. Il portiere è da considerarsi guarito dall’infortunio, ora bisogna capire se ci sarà a Torino o se vorrà ancora del tempo. La possibilità maggiore è quella di vederlo titolare con la Juventus e poi anche con Napoli in Coppa Italia e Getafe in Europa League».