Stramaccioni: “Inter mai così vicina alla Juventus. La vittoria a Torino…”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista della sfida di domenica sera tra i nerazzurri di Conte e la Juventus guidata da Sarri

RICORDI – Andrea Stramaccioni ha prima ricordato la vittoria della sua Inter a Torino contro la Juventus di Antonio Conte: «Era l’inizio della mia carriera. Ora è passato tanto tempo, ma sicuramente si tratta di una grandissima soddisfazione per me che paragono alla vittoria dei due derby. Si è trattato di una grande vittoria dell’Inter. Chi ha vissuto questi colori sa benissimo cosa significa. Si tratta di una partita che è oltre il risultato sul campo. È stata una grandissima prova di forza dell’Inter dovuta anche alla personalità di diversi giocatori che hanno fatto la differenza. Si trattava di grandi campioni che erano nella fase finale della loro carriera, ma erano consapevoli di poter andare a vincere a Torino. Stava finendo l’era Moratti che è un presidente che rimarrà sempre nella storia del calcio italiano. Nessuno ha fatto il Triplete. Quella vittoria diede un segnale, ma ora l’Inter ha una grande occasione».

PRESENTE – Stramaccioni ha poi parlato della sfida di domenica sera: «I meriti vanno divisi. Non scordiamo il lavoro fatto da Spalletti. Conte e Marotta hanno portato qualità e l’abitudine a lavorare per vincere. Per me Conte è uno dei migliori allenatori italiani di sempre. Mai come quest’anno l’Inter è vicina alla Juventus con i bianconeri mai così in difficoltà. Ho grande stima di Sarri, ma ha bisogno di giocatori per lui».