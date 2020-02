Juventus-Inter, annullata conferenza della vigilia di Conte: il motivo

Condividi questo articolo

Juventus-Inter si avvicina. Ma non ci sarà la conferenza di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro i bianconeri. Secondo quanto riferito da “ANSA”, a causa dell’emergenza relativa al Coronavirus. I dettagli.

ANNULLATA – Juventus-Inter, gara al vertice della Serie A, è in programma domenica sera alle 20:45. Le due squadre si sfideranno in un Allianz Stadium non aperto al pubblico, a causa dell’emergenza relativa al coronavirus. E quest’emergenza tocca anche le attività relative alla vigilia: la conferenza stampa di Antonio Conte, infatti, non avrà luogo. L’allenatore nerazzurro, secondo quanto riferito da “ANSA”, non prenderà parte alla conferenza per volontà del club, in rispetto alle indicazioni fornite dal Governo per l’emergenza coronavirus. Destino analogo per Stefano Pioli, allenatore del Milan: conferenza stampa annullata e gara tra Milan e Genoa giocata in un San Siro a porte chiuse.