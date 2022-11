Juventus-Inter, Allegri rinuncia ad un big in difesa! Milik-Miretti avanti – Sky

Juventus-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Allegri, senza Vlahovic, si affiderà a Milik in avanti. Out un big in difesa. La probabile formazione secondo Sky Sport

SCELTE – Juventus ed Inter si affronteranno domani questa all’Allianz Stadium. Allegri, per la sfida dell’Allianz, dovrà fare a meno di Vlahovic, non convocato. Secondo Sky Sport il tecnico si affiderà quindi a Milik in attacco, con Miretti a supporto nel 3-5-1-1 con cui i bianconeri dovrebbero scendere in campo. A centrocampo confermato Fagioli, con Locatelli in mezzo e Rabiot mezzala sinistra. Sulle corsie agiranno Cuadrado e Kostic. In difesa Allegri rinuncia a Bonucci: al suo posto il rientrante Bremer, con Danilo ed Alex Sandro a completare il reparto di fronte a Szceszny.