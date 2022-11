Krösche (ds Eintracht Francoforte): «Gosens? Giocatore interessante, ma…»

Gosens piace all’Eintracht Francoforte e visto il poco spazio trovato finora all’Inter una sua partenza a gennaio è tutt’altro che da scartare. Il direttore sportivo del club tedesco, Markus Krösche, parla dell’esterno nerazzurro e detta la linea. Le sue parole ai microfoni di Kicker

LINEA CHIARA – Robin Gosens piace molto in Germania dove tra i club interessati c’è anche l’Eintracht Francoforte. Il direttore sportivo del club tedesco, Markus Krösche, scarta l’ipotesi di poter arrivare all’esterno dell’Inter già a gennaio: «È fondamentalmente un giocatore interessante, ma un trasferimento del genere non è finanziariamente fattibile per noi».